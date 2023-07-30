Marvel раскрыла дату выхода второго сезона «Локи» красивым постером
Marvel Studios и Disney объявили точную дату выхода второго сезона «Локи». Сериал про бога обмана вернется 6 октября 2023 года и будет состоять из шести эпизодов.
Главную роль вновь исполнит Том Хиддлстон. К анонсу даты создатели опубликовали постер с десятью версиями Локи, которые бегают по циферблату Мисс Минутки.
Cq.ru
В новых эпизодах Локи предстоит отправиться на поиски Сильвии, Мисс Минутки, судьи Рейнслейер и правды о происходящем.
Первый сезон «Локи» вышел еще 9 июня 2021 года и состоял из десяти эпизодов. Сериал получил множество премий и высокие оценки критиков и зрителей.