Сериал «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой получит второй сезон

Онлайн-кинотеатр START объявил, что сериал «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой в главной роли получит второй сезон. Правда, пока что у него даже примерной даты выхода.

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По словам представителей START, во втором сезоне вернутся полюбившиеся зрителям герои. Также появятся и новые лица.

Создатели обещают вернуть полюбившихся зрителям героев и добавить в проект новых персонажей. Кроме того, в продолжении затронут тему детских травм и их влияние на взрослую жизнь.