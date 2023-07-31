Третий сезон сериала «Ведьмак» получил самые низкие оценки
27 июля на Netflix состоялась премьера второй части третьего сезона сериала «Ведьмак». Однако фанаты приняли продолжение истории Геральта крайне прохладно. Подтверждением этого служит пользовательский рейтинг серий на сайте IMDb.
Зрители оценили третий сезон «Ведьмака» на 5,9 балла из 10, тогда как первый получил 8,3 балла, а второй — 8. Седьмой эпизод понравился фанатам меньше всего, а самым лучшим пользователи посчитали шестой.
Напомним, в четвёртом сезоне Генри Кавилла в роли Геральта заменит Лиам Хемсворт. Впервые увидеть актёра в образе ведьмака можно будет во время съёмок, когда в Сети наверняка появятся фотографии с площадки.
Недавно стало известно, что производство четвёртого сезона «Ведьмака» отложили на 2024 год. При этом изначально съёмки планировались на конец этого года.