Владимир Яглыч станет супергероем в новом комедийном сериале

Через пару недель состоится долгожданная премьера 10-серийной экшен-комедии «Уходить красиво» с Владимиром Яглычем, Марией Ахметзяновой, Алексеем Макаровым, Фёдором Лавровым, Екатериной Кабак и Ириной Темичевой в главных ролях.

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Сериал расскажет историю нерадивого опера Бориса Фадеева, который, узнав о неизлечимой болезни, решает браться только за опасные дела.

По сюжету оперуполномоченный подмосковного ОВД Борис Фадеев (Владимир Яглыч) — худший сотрудник отдела. Всё меняется, когда он узнаёт о неизлечимой болезни.

Тогда Борис решает уйти из жизни с пользой для дочери и жены (Мария Ахметзянова), которая бросила его после очередного запоя. Чтобы обеспечить их выплатами, которые полагаются семье полицейского, погибшего при исполнении, ленивый и неряшливый опер преображается до неузнаваемости.

И теперь он, стильный и подтянутый, берётся за супергеройские дела. Правда, умереть не так просто, как он думал, и «смертоносные планы» проваливаются один за другим.

«Я понимал, что мы шутим над теми вещами, над которыми нельзя смеяться, — рассуждает Владимир Яглыч. — Поэтому на съёмках часто спрашивал себя: «А не переборщили ли мы? Может, нужно потоньше». Так что «бросал» своего героя то в трагедию, то в некий фарс».

Кроме Владимира Яглыча, в сериале отметились и другие опытные актёры. Так, Алексей Макаров стал чиновником, которому в качестве защиты полиция предлагает временно поменяться местами с Борисом, подходящим по росту и весу. Экранного начальника Яглыча и полковника полиции Михаила Сергеевича играет Фёдор Лавров.

«Мы давно знакомы и хорошо понимаем друг друга, не наступаем на пятки, когда выполняем одно дело, — рассказывает Фёдор о коллеге. — В целом история забавная: она не прямолинейная, с выдумкой. А характер моего героя показался мне интересным и в чём-то даже необычным. Он отличается от привычных нам персонажей-начальников».

По сюжету в погоне за смертью Борису предстоит врываться в банк к вооружённым грабителям без бронежилета, перерезать наугад провода на бомбе и задерживать вора в законе во время сходки. Большую часть трюков Владимир выполнял сам под руководством постановщика трюков Сергея Носуленко, с которым актёр работал также в другом сериале — «Команда Б».

«У нас большое количество трюковых сцен: падение с большой высоты, погони, перестрелки, взрывы, — обещает режиссёр Миша Поляков. — Но при этом не хотелось делать стандартную полицейскую историю. Всё же в центре сюжета — герой с проблемой, которую практически невозможно решить».

Основная локация — полицейский участок — напомнит зрителям кадры из голливудских фильмов. Пространство в формате опенспейса художники наполняли старой советской мебелью.

Мир героев создавала опытная команда: креативные продюсеры сериалов «Тётя Марта», «ИП Пирогова» и «Психологини», художник по костюмам Ника Сергеева («Жиза», «Алиса не может ждать»), оператор-постановщик Станислав Шарков («Стая», «ИП Пирогова») и художник-постановщик Елизавета Москвина («Право на свободу»).

Премьера состоится 14 августа в 19:00 на СТС.