Аня Чалотра — о том, как Лиам Хемсворт сыграет в «Ведьмаке»

Я не волнуюсь. Он будет великолепен. Я действительно так думаю. Имею в виду, мы, конечно, провели пять лет в этом совместном путешествии, и я так рада за Генри. В какой-то момент этому пришлось положить конец, его роли Геральта, и это было волнительно. Мы так замечательно провели с ним время. Но на данном этапе очень интересно привлекать и новых людей к этому путешествию.