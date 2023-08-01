Начались съемки сериала "Тайга"
Онлайн-кинотеатр PREMIER и компания "Марс Медиа" скооперировались для создания первого совместного оригинального проекта. "Тайга" - детективный сериал, который расскажет о необычном маньяке и следователе, внезапно осознавшем, что слишком многое связывает его с преступником.
Убийства начинают происходить в маленьком городке. Жертвами маньяка становятся девочки, но только из неблагополучных семей. Расследование дела поручают следователю Демидову. Он семьянин, отец двух дочерей. Демидов дает себе слово найти маньяка, однако через некоторое время обнаруживает, что множество улик ведут к нему самому...
Съемки сериала пройдут в Санкт-Петербурге и окрестностях и продлятся до конца октября.
Прямая речь
Гала Суханова, автор сценария:
- Меня всегда интересовало то, что в каждом человеке - даже близком - мы зачастую видим лишь отражение себя, а не самого человека. "Тайга" про то, чтобы увидеть по-настоящему не только человека рядом, но и себя.
Александр Касаткин, режиссер:
- Наш сериал будет исследовать глубины женской психики, раскрывая ее тайны, и сталкиваться с ее демонами. Наши зрители будут свидетелями ее внутренней борьбы, а также увидят, как мир вокруг начинает распадаться под ее сокрушительным влиянием.