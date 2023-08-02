Сериал «Мандалорец» может поменять формат

По словам СМИ, финальное решение о будущем «Мандалорца» пока не принято. Выпуск фильма вместо четвертого сезона это лишь один из обсуждаемых вариантов, который нравится большинству работников студии.

Ранее предполагалось, что четвертый и пятый сезоны «Мандалорца» станут мостом к полнометражной картине Дэйва Филони. В нынешних условиях Disney+ сомневается, что сможет снять продолжение сериала, не пожертвовав качеством. Окончательное решение относительно будущего «Мандалорца» зависит от продолжительности забастовок гильдий сценаристов и актеров США. \