В финальном сезоне "Новеньких" сыграет "пацанка" Кира Медведева
24 августа эксклюзивно в онлайн-кинотеатре START выйдут первые эпизоды четвертого - финального - сезона сериала "Новенькие".
В день премьеры будут доступны две серии, далее эпизоды будут выходить раз в неделю, по четвергам, до середины октября. Проект производится компанией "ДОК-Синема" при поддержке Института развития интернета.
Премьера сериала "Новенький" состоялась осенью 2020 года. Первые два сезона были посвящены буллингу в школе и абъюзивным отношениям в семье, третий говорил о взрослении и поиске себя. Четвертый и финальный сезон покажет уже повзрослевших героев, которым пришло время разобраться с детскими травмами. Глеб Калюжный, Анна Демидова, Анар и Кира Медведева в главных ролях.
По сюжету сезона, Макс (Глеб Калюжный) возвращается из армии, бросив ради службы престижный ВУЗ. Он делает предложение Соне (Анна Демидова), организовывает пышную свадьбу, но невеста почему-то совсем несчастлива. Девушка забирает маленького сына и уходит к своему другу Диме (Анар), который был рядом в трудное время, и их приятельская симпатия переросла во что-то большее. Однако герои не успевают разобраться, кто будет воспитывать малыша - ребенка похищают прямо с детской площадки. Соня уверена, что это сделал Макс. Чтобы найти сына, они возвращаются в маленький город Юровск, куда их вновь приводят все следы.
"Было сложно поставить себя на место моего персонажа, который постепенно взрослеет, становится молодым отцом и переживает свой внутренний кризис, - рассказывает Глеб Калюжный. - Я с огромным теплом и трепетом отношусь к нашей, уже сложившейся, команде, а особенно к режиссеру Оксане Барковской. С Кирой Медведевой тоже было комфортно и приятно работать, она талантливая и целеустремленная. Кира очень подробно разбирала все сцены и когда понимала, что ей нужна помощь, задавала вопросы. Уверен, ее ждет большое будущее в кино, если она, конечно, этого захочет".
Для победительницы шоу "Новые пацанки" Киры Медведевой проект стал дебютом в кино, а самым большим испытанием оказался первый съемочный день.
"Боялась, вдруг что-то не получится, не хотелось никого подводить. Обычно я не показываю неуверенность в себе, но сейчас уже могу честно в ней признаться. Больше всего запомнился первый день на съемочной площадке: немного приоткрылась тайна кино, атмосфера на съемках была дружелюбно-рабочая, все поддерживали и никто не злился, если сцену приходилось переснимать, - вспоминает Кира Медведева. - Моя героиня Влада чуть постарше меня и, к сожалению, жизненные обстоятельства довели ее до тюрьмы. Меня тоже могла ждать такая участь в свое время. Можно сказать, что образ Влады - это такая сборная солянка из качеств, которые когда-то были и которые сейчас остаются во мне. Но в героине есть и то, чему мне стоило бы поучиться. А чего ждать от четвертого сезона? Ждите меня".
Более осознанным к четвертому сезону становится и герой Анара.
"Мой герой Дима постепенно взрослеет, его проблемы становятся серьезней и требуют соответствующих решений. В этом сезоне будет любопытно сравнить, как справляются с трудными ситуациями разные поколения. У нас и наших родителей наверняка были одни и те же проблемы, но способы их решения немножечко отличались, - говорит Анар. - Не знаю, как сказать без спойлеров, но, думаю, новый сезон будет таким же непредсказуемым с точки зрения сюжета и раскрытия персонажей. Зрителей ждет много сюрпризов".
Ранее режиссер Оксана Барковская рассказывала о сериале:
"Сейчас мы все очень зациклены на том, как нас в детстве обижали или не обижали, долюбленные мы дети или недолюбленные, какие у нас были мамы, папы, бабушки. Новый сезон будет посвящен детским травмам, которые, к сожалению, есть у каждого. Когда писали сценарий, то консультировались с психологами и с их помощью отобрали 11 основных психологических проблем из детства, которые есть у 95% людей и прошлись по этим ключевым моментам. В итоге придумали необычный прием, как показать травмы каждого героя, но не через традиционные флешбэки".
Первый сезон проекта занял второе место в рейтинге самых популярных российских сериалов по версии пользователей Кино-Театр.Ru за 2020 год, а также (как позже и второй сезон) был номинирован на Национальной премии в области веб-индустрии как лучший веб-сериал.