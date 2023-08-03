Сериал «Король и Шут» скоро получит бонусный эпизод

«Кинопоиск» объявил, что сериал «Король и Шут» обзаведётся бонусным эпизодом «Король и Шут: сказка про Горшка и Князя». Его действие развернётся исключительно в сказочной части сериала без биографических событий.

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Согласно описанию, эпизод будет историей Горшка и Князя, переложенной в балладу о двух славных трубадурах и их невообразимом путешествии навстречу судьбе. В проекте лидеры группы путешествуют по дремучему лесу, встречают коварных злодеев и безжалостных чудовищ, а также поют песни, подыгрывая себе на колесной лире и уде.