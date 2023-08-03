Появились кадры заключительного сезона «Полового воспитания»

Netflix опубликовал в Twitter новые кадры из заключительного четвертого сезона сериала «Половое воспитание», премьера которого состоится 21 сентября.

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На новых изображениях видно, что семья Джин (Джиллиан Андерсон) и Отиса (Эйс Баттерфилд) пополнилась самым маленьким членом семьи. Другой снимок показывает, как Мейв (Эмма Маки) работает в библиотеке — в новом сезоне героиня уезжает учиться в США. Адам (Коннор Суинделлс) и его отец Майкл (Алистэр Петри) в предстоящий сериях, похоже, все-таки попытаются найти общий язык, судя по кадру, на котором герои проводят время вместе.

Премьера первого сезона сериала «Половое воспитание», его второе название — «Сексуальное просвещение», состоялась 11 января 2019 года. В 2020-м проект стал самым популярным шоу среди россиян. В сентябре 2021-го Netflix опубликовал третий сезон нашумевшего проекта.