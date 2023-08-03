Новый телесезон: опять все старое
Телеканалы либо возрождают забытое старое, либо топчутся на той же жанровой поляне, с которой ранее собирали богатый урожай рейтингов.
Про забытое старое: речь о съемках продолжения некогда популярных сериалов. Не успели отснять возрожденных «Папиных дочек» для СТС, как закипела работа над «Счастливы вместе» для ТНТ (правда, название стало другим - «Букины»). И вот на днях было объявлено, что скоро произойдет еще и перезапуск «Универа». Герои давно уже повзрослели, поэтому сюжетные линии будут развиваться под эгидой «Универ. 13 лет спустя». В ролях все те же: Настасья Самбурская, Станислав Ярушин, Арарат Кещян, Анна Хилькевич и Виталий Гогунский.
- Мои соцсети были завалены сообщениями от фанатов: «Кузя, вернись!» И я в конце концов решил вернуться, - радостно сообщил Гогунский. - Когда мы только начинали этот путь, никто не ожидал, что он получится таким долгим, но сейчас я думаю, что за звание самого долгоиграющего сериала мы еще поборемся с «Санта-Барбарой». Я немножко волнуюсь, ведь все-таки уже 11 лет не играл в этом сериале, самому будет интересно вернуться к роли. Я в предвкушении!
Ждем, какой еще ситком в ближайшее время реанимируют. Или какой еще биографический сериал снимут. Это, к слову, про ту жанровую поляну, которая дает богатые урожаи рейтингов и на которой продюсеры теперь топчутся постоянно. К грядущему сезону уже готовится очередная порция байопиков. В частности, сериал «Столыпин». Покажут его на канале «Россия 1», где так и говорят: мол, это та же линейка исторических сериалов, что и выходившие ранее «Грозный», «Годунов» и «София». В «Столыпине» снимаются Александр Устюгов, Александр Яценко, Стася Милославская, Екатерина Волкова, Павел Трубинер, Андрей Ургант. Имена известные, но не примелькавшиеся. А то у нас любят снимать одних и тех же актеров во всех фильмах и сериалах подряд. То Данила Козловский был повсюду, то Дмитрий Нагиев, то Александр Петров... А сейчас, например, Гоша Куценко снимается в восьми проектах практически одновременно. И скоро мы будем смотреть только на Гошу.
Интересно, почему продюсеры постоянно движутся в каком-то одном русле? То старые ситкомы кучно переснимают, то биографические сериалы ставят на поток, то одного и того же актера друг у друга рвут из рук...
- Думаю, что это ошибка. Если хоть один новый-старый сериал станет успешным, то я возьму свои слова обратно, - говорит киновед Александр Шпагин. - Но я сильно сомневаюсь в успехе. Такого не было никогда по одной простой причине: зрители подсознательно хотят видеть тех же самых героев, а здесь они постаревшие на 10 и более лет. И возникает эффект разочарования.
Вообще сейчас наблюдается интерес к российским сериалам. Идет такая «миграция леммингов»: от американских сериалов с их навязанной ЛГБТ-повесткой и засильем черных актеров к нашим. Продюсеры это уловили. И те, что побездарнее, решили не париться над созданием новых сериалов, а переснимать старые. И на них срубить денег. Какие-то деньги они на этом срубят, поэтому я их прекрасно понимаю.
- Зацикленность на байопиках и исторических сериалах из той же оперы?
- Тут я ничего плохого не вижу. Потому что подъем нашего кино начался как раз с исторических картин - с «Викинга» и «Союза спасения». Это настоящие серьезные картины, где показана вся сложность истории, где нет однозначно отрицательных персонажей: у каждого своя правда. Более того, за всем этим встает еще метафизическая перспектива. То же самое присутствует и во многих исторических и биографических сериалах. Например, про Екатерину, про Ивана Грозного. Это хороший подход.
- А то, что из фильма в фильм, из сериала в сериал кочуют одни и те же актеры, — это с чем связано?
- А это так везде. Здесь ничего странного нет. На этом строится система звезд: главное - попасть в обойму, а потом тебя постоянно во все проекты будут приглашать. И ничего с этим не поделаешь. Это мировая практика. Да и при советской власти так было. Куравлев и Джигарханян тоже повсюду снимались. У них тоже было минимум по восемь фильмов в год. Как сейчас у Гоши. Ну и ради бога!