Новый телесезон: опять все старое

Телеканалы либо возрождают забытое старое, либо топчутся на той же жанровой поляне, с которой ранее собирали богатый урожай рейтингов.

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Про забытое старое: речь о съемках продолжения некогда популярных сериалов. Не успели отснять возрожденных «Папиных дочек» для СТС, как закипела работа над «Счастливы вместе» для ТНТ (правда, название стало другим - «Букины»). И вот на днях было объявлено, что скоро произойдет еще и перезапуск «Универа». Герои давно уже повзрослели, поэтому сюжетные линии будут развиваться под эгидой «Универ. 13 лет спустя». В ролях все те же: Настасья Самбурская, Станислав Ярушин, Арарат Кещян, Анна Хилькевич и Виталий Гогунский.

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- Мои соцсети были завалены сообщениями от фанатов: «Кузя, вернись!» И я в конце концов решил вернуться, - радостно сообщил Гогунский. - Когда мы только начинали этот путь, никто не ожидал, что он получится таким долгим, но сейчас я думаю, что за звание самого долгоиграющего сериала мы еще поборемся с «Санта-Барбарой». Я немножко волнуюсь, ведь все-таки уже 11 лет не играл в этом сериале, самому будет интересно вернуться к роли. Я в предвкушении!

Интересно, почему продюсеры постоянно движутся в каком-то одном русле? То старые ситкомы кучно переснимают, то биографические сериалы ставят на поток, то одного и того же актера друг у друга рвут из рук...

- Думаю, что это ошибка. Если хоть один новый-старый сериал станет успешным, то я возьму свои слова обратно, - говорит киновед Александр Шпагин. - Но я сильно сомневаюсь в успехе. Такого не было никогда по одной простой причине: зрители подсознательно хотят видеть тех же самых героев, а здесь они постаревшие на 10 и более лет. И возникает эффект разочарования.

Вообще сейчас наблюдается интерес к российским сериалам. Идет такая «миграция леммингов»: от американских сериалов с их навязанной ЛГБТ-повесткой и засильем черных актеров к нашим. Продюсеры это уловили. И те, что побездарнее, решили не париться над созданием новых сериалов, а переснимать старые. И на них срубить денег. Какие-то деньги они на этом срубят, поэтому я их прекрасно понимаю.

- Зацикленность на байопиках и исторических сериалах из той же оперы?

- Тут я ничего плохого не вижу. Потому что подъем нашего кино начался как раз с исторических картин - с «Викинга» и «Союза спасения». Это настоящие серьезные картины, где показана вся сложность истории, где нет однозначно отрицательных персонажей: у каждого своя правда. Более того, за всем этим встает еще метафизическая перспектива. То же самое присутствует и во многих исторических и биографических сериалах. Например, про Екатерину, про Ивана Грозного. Это хороший подход.

- А то, что из фильма в фильм, из сериала в сериал кочуют одни и те же актеры, — это с чем связано?