Почему упростили сериал по «Ведьмаку»

Томаш Багиньский, исполнительный продюсер хитового сериала Netflix «Ведьмак», рассказал, почему некоторые сюжетные элементы романов Анджея Сапковского были упрощены для сериала. Багински указал на американскую аудиторию и социальные медиаплатформы, такие как TikTok, заявив, что именно они повлияли на процесс принятия решения.

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Багиньский подчеркнул, что обращение к мировой аудитории, особенно к американской, требует упрощения сюжета. По его словам, такие платформы, как TikTok и YouTube, снизили их способность воспринимать более сложные сюжеты. По его мнению, молодое поколение, выросшее на «клиповном» контенте, отдает предпочтение эмоциям, а не сложным сюжетным линиям.