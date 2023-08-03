Исполнитель роли Вариса раскритиковал последние сезоны «Игры престолов»

Недавно Конлет Хилл, исполнитель роли Вариса в «Игре престолов», дал интервью изданию The Times. Во время разговора актёр признался, что у него не было вопросов к сериалу до выхода седьмого и восьмого сезона.

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По словам Хилла, он разочаровался, каким оказался финал его персонажа. Дело в том, что в последнем сезоне Варис стал не таким уж и «всезнающим», каким был раньше.

В последней паре серий я почувствовал разочарование, потому что Варис уже не был тем всезнающим персонажем, каким был раньше. Я думаю, что сценаристы хотели сделать одно, а студия HBO — другое. Мне показалось, что последняя серия получилась немного поспешной.