Сериал Слепакова пропал из онлайн-кинотеатра Premier

«У сериала с Константином Хабенским и Ксенией Раппопорт тяжелая судьба. Возможно, полностью его увидеть нам уже никогда не удастся», — написала Собчак.

Premier, на котором выходят фильмы и сериалы ТНТ онлайн, свои фильмы, сериалы и шоу, удалил первые две серии «Неприличных денег». В мае этого года они вышли на ТВ, однако продолжения сериала не последовало. Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на осведомленный источник, режиссер Петр Буслов успел снять два эпизода из восьми запланированных.

Действие сериала разворачивается в 90-х. В центре сюжета — преподаватель провинциального института, кандидат экономических наук. После того, как его сына поймали в школе за воровство, главный герой обращается к бандитам. Теперь ему предстоит открыть первый в провинциальном городе секс-шоп и привлечь клиентов, чтобы сын не отправился в колонию для несовершеннолетних, а жена не была вовлечена на работу «моделью» в мужской клуб.