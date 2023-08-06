Раскрыт бюджет второго сезона "Локи"
Бюджет нового сезона сериала "Локи" оказался больше, чем у некоторых полнометражных фильмов по вселенной Marvel. Об этом сообщает Forbes.
Так, бюджет второго сезона сериала "Локи" составил $141.3 млн, в то время, как бюджет полнометражного фильма "Доктор Стрэндж" – $130.4 млн, "Тор 2" – $126.2 млн, "Стражи Галактики" – $115.7 млн.
Напомним, что сериал "Локи" посвящен свободному брату бога грома и молний Тора.
Второй сезон проекта стартует шестого октября на сервисе Disney+.
Ранее стало известно, что сценарий для сиквела "Грани Будущего" уже написан.
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