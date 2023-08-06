Раскрыт бюджет второго сезона "Локи"

Бюджет нового сезона сериала "Локи" оказался больше, чем у некоторых полнометражных фильмов по вселенной Marvel. Об этом сообщает Forbes.

© Кадр из сериала "Локи"

Так, бюджет второго сезона сериала "Локи" составил $141.3 млн, в то время, как бюджет полнометражного фильма "Доктор Стрэндж" – $130.4 млн, "Тор 2" – $126.2 млн, "Стражи Галактики" – $115.7 млн.

Напомним, что сериал "Локи" посвящен свободному брату бога грома и молний Тора.

Второй сезон проекта стартует шестого октября на сервисе Disney+.