$94.81+1.03103.84+1.31

Раскрыт бюджет второго сезона "Локи"

Бюджет нового сезона сериала "Локи" оказался больше, чем у некоторых полнометражных фильмов по вселенной Marvel. Об этом сообщает Forbes.

Раскрыт бюджет второго сезона "Локи"
© Кадр из сериала "Локи"

Так, бюджет второго сезона сериала "Локи" составил $141.3 млн, в то время, как бюджет полнометражного фильма "Доктор Стрэндж" – $130.4 млн, "Тор 2" – $126.2 млн, "Стражи Галактики" – $115.7 млн.

Краденые костюмы и множество отсылок: как снимали сиквел "Человека-паука"

Напомним, что сериал "Локи" посвящен свободному брату бога грома и молний Тора.

Второй сезон проекта стартует шестого октября на сервисе Disney+.

Ранее стало известно, что сценарий для сиквела "Грани Будущего" уже написан.

Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости