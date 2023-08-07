Вышел бонусный эпизод сериала «Король и Шут»

На Кинопоиске вышел бонусный эпизод к сериалу «Король и Шут», посвященный петербургскому панк-рок-коллективу. Премьера состоялась в день рождения фронтмена группы Михаила (Горшка) Горшенева 7 августа.
Эпизод называется «Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе». Сюжет построен на том, что Горшок и Князь отправляются на поиски пропавшей Принцессы в дремучий лес. По пути герои встречают Лесника, проклятого Горбуна, Фею Мух и других опасных существ, которые отсылают зрителя к песням группы «Король и Шут».
Хронометраж спецэпизода составляет 1 час 44 минуты. В нем снялись те же Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплев (Горшок), Валери Зоидова (Фея), Вера Вольт (Принцесса) и др. Режиссером выступил Рустам Мосафир.
Премьера сериала «Король и Шут» состоялась 2 марта 2023 года на Кинопоиске. Шоу рассказывает о ключевых моментах из истории петербургского панк-коллектива, а также погружает зрителя в фэнтезийный мир песен группы.
Как признавался в интервью «Газете.Ru» шоураннер проекта Дмитрий Нелидов, исполнивший роль Горшка Константин Плотников проделал нечеловеческую работу для подготовки к шоу.
«Что он только не посмотрел, с кем он только не поговорил, как он только не вжился в эту роль. Я бы сказал, что он повторил все героические подвиги Кристиана Бейла: он копировал мимику, движения, походку, пытался говорить по-горшковски», — вспоминал Нелидов.