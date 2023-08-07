Вышел бонусный эпизод сериала «Король и Шут»

«Что он только не посмотрел, с кем он только не поговорил, как он только не вжился в эту роль. Я бы сказал, что он повторил все героические подвиги Кристиана Бейла: он копировал мимику, движения, походку, пытался говорить по-горшковски», — вспоминал Нелидов.