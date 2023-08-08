Что известно о возвращении «Папиных дочек»

«Папины дочки» — популярный российский ситком, который в течение семи лет шел на канале СТС. Один из самых высокорейтинговых проектов канала пользовался популярностью у зрителей и критиков и даже четыре раза удостоился «ТЭФИ». Последний 20-й сезон комедийного сериала вышел на экраны в 2013 году. В январе 2023 года стало известно о том, что «Папины дочки» получат новый сезон, а съемки проекта «Папины дочки. Новые» уже стартовали. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете предстоящего сериала, какие актеры вернутся к своим ролям в ситкоме, когда продолжение выйдет на экраны, а также напоминает, что происходило с героями в оригинальных «Папиных дочках».

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О чем рассказывает сериал «Папины дочки»?

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Оригинальный сериал «Папины дочки» выходил на экраны с 2007 по 2013 год — всего зрители увидели 20 сезонов, рассказывающих о приключениях семьи Васнецовых.

410 серий было в оригинальных «Папиных дочках»

В центре событий находился психотерапевт Сергей Васнецов в исполнении Андрея Леонова. По сюжету от него сбежала жена и Васнецов был вынужден в одиночку воспитывать пять дочерей — девочек разного возраста и с разными характерами.

Сестры Васнецовы от старшей к младшей:

На протяжении ситкома девочки ходили в школу, влюблялись, помогали друг другу, ссорились и мирились — в общем, жили обычной жизнью российский подростков.

В седьмом сезоне в семью вернулась мать Людмила, которую играет Нонна Гришаева. Сергей не смог простить жене измену и уехал в Красноярск к родителям. Теперь воспитанием повзрослевших дочек стала заниматься только мать.

Чем заканчиваются оригинальные «Папины дочки»?

В конце 13-го сезона Сергей Васнецов вернулся в Москву, чтобы побывать на свадьбе дочери Даши и ее молодого человека Веника (Филипп Бледный). Девочки пытались помирить родителей — им удалось сделать это в 290-й серии ситкома, которую можно назвать финалом истории.

У Даши и Веника родилась дочь Соня, а у Сергея и Людмилы — шестой ребенок, долгожданный сын Саша.

Жизнь у сестер Васнецовых тоже сложилась счастливо: Маша стала комедийной актрисой, Галина Сергеевна занялась научной деятельностью, а Женя устроилась на работу пресс-секретарем премьер-министра.

15-й и 16-й сезоны стали своеобразным приквелом 290 серии — в них описывались события, которые происходили в семье Васнецовых до хэппи-энда. В 17-м и 18-м сезоне зрители наблюдали за жизнью Галины Сергеевны, Маши, Даши и Веника вместе с дочкой Соней.

В этих сезонах нет Сергея и Людмилы Васнецовых, а также Жени и Пуговки — по сюжету они уехали в Красноярск, пока в их квартире в Москве шел ремонт.

В 19-м и 20-м сезонах, которые получили название «Папины дочки. Суперневесты», вся семья Васнецовых переехала в большой загородный дом в поселке Лохово.

В конце 410-й серии история «Папиных дочек» не получила логического завершения, а в финале эпизода на экране появилась надпись «Продолжение следует…»

Что известно о сюжете сериала «Папины дочки. Новые»?

В продолжении «Папиных дочек» в центре сюжета оказывается Веник в исполнении Филиппа Бледного. Даша Васнецова сбегает из семьи и оставляет на воспитание мужу четырех дочерей. Венику приходится справляться с воспитанием девочек с помощью семьи Васнецовых.

"Если скажу, что в свое время не хотел оказаться на месте Андрея Леонова в "Папиных дочках", это будет неправдой. И вот на меня свалилась колоссальная радость стать киноотцом четырех самых потрясающих актрис!" — Филипп Бледный, исполнитель роли Веника в «Папиных дочках».

Ожидается, что основное действие будет происходить в квартире Даши и Веника — это новая локация, которая ранее не появлялась в сериале. Кадрами со съемочной площадки на своем YouTube-канале поделилась платформа START, на которой и будут выходить новые «Папины дочки».

Когда состоится премьера сериала «Папины дочки. Новые»?

О том, что «Папины дочки» получат продолжение, стало известно в декабре 2022 года — об этом Елизавета Арзамасова (Галина Сергеевна) сообщила в своих социальных сетях. Съемки «Папиных дочек. Новые» стартовали в конце января 2023 года и завершились через два месяца.

Премьера нового сезона «Папиных дочек» состоится осенью 2023 года

Продолжение ситкома будет состоять из 20 серий по 24 минуты. Зрители смогут понаблюдать за приключениями семьи Васнецовых в эфире телеканала СТС, а также в онлайн-кинотеатре Start.

Кто из актеров сыграет в новых «Папиных дочках»?

Новые актеры в «Папиных дочках»

Действие в новом сезоне ситкома разворачивается вокруг воспитания новых «папиных дочек» — на этот раз детей Веника и Даши, а не Сергея и Людмилы. После того как Даша сбегает из дома, оставив на столе прощальное письмо и обручальное кольцо, Венику и семье Васнецовых приходится растить четырех девочек — Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова).

Актрисы, сыгравшие дочерей Веника и Даши:

Полина Денисова («Два отца и два сына») — Соня, старшая дочь Даши и Веника, которая появлялась еще в оригинальных «Папиных дочках»;

Виталия Корниенко («Мажор 4») — Лиза, вторая дочь Даши и Веника;

Ева Смирнова («Вампиры средней полосы» и «Чебурашка») — Диана, третья дочь Даши и Веника;

Полина Айнутдинова («Здоровый человек») — Арина, младшая дочь Даши и Веника.

Актеры из оригинальных «Папиных дочек»:

Филипп Бледный — Веник (Вениамин), муж Даши Васнецовой, отец четырех дочерей;

Андрей Леонов — Сергей Васнецов, отец семейства Васнецовых; Нонна Гришаева — Людмила Васнецова, жена Сергея, мать семейства Васнецовых;

Мирослава Карпович — Маша, старшая дочь Васнецовых, модница и актриса;

Елизавета Арзамасова — Галина Сергеевна, четвертая дочь Васнецовых, самый умный член семьи;

Екатерина Старшова — Полина Васнецова, больше известная как Пуговка. Младшая дочь Васнецовых;

Ольга Волкова — Антонина Семеновна, мать Людмилы Васнецовой, прабабушка новых «папиных дочек»;

Татьяна Орлова — Тамара Кожемятько, энергичная секретарша Сергея Васнецова, позже работала и с Людмилой;

Александр Олешко — олигарх Василий Федотов, друг семьи Васнецовых.

Ожидается, что больше всего времени воспитанию новых «папиных дочек» будут уделять Маша и Галина Сергеевна — актрисы Мирослава Карпович и Елизавета Арзамасова чаще всего мелькали на фотографиях со съемочной площадки.

Екатерина Старшова, исполняющая роль Пуговки, появится в сериале с эпизодической ролью — актриса до последнего не понимала, сумеет ли принять участие в проекте из-за напряженного графика.

Андрей Леонов, играющий отца семейства Васнецовых, поделился тем, что его роль также будет достаточно небольшой. Кроме того, ожидается, что Нонна Гришаева, Александр Олешко и Ольга Волкова, вернувшиеся к своим ролям из оригинального ситкома, тоже ненадолго появятся на экране.