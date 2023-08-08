Сергей Светлаков продюсирует сериал "Казачок"

Начались съемки приключенческой комедии "Казачок" о московском подростке Степе, который попадает в казачью станицу эпохи Смутного времени и становится случайным участником исторических событий. Снимать будут в Псковском Кремле и специально построенном для создания сериала казачьем хуторе.