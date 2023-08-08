Сергей Светлаков продюсирует сериал "Казачок"
Начались съемки приключенческой комедии "Казачок" о московском подростке Степе, который попадает в казачью станицу эпохи Смутного времени и становится случайным участником исторических событий. Снимать будут в Псковском Кремле и специально построенном для создания сериала казачьем хуторе.
Главную роль подростка Степы в сериале исполнит Алексей Лукин, казаков сыграют Алексей Кравченко, Николай Шрайбер, Георгий Дронов, польского пана - Виталий Кищенко. Также в сериале в роли знахаря снимется Владимир Епифанцев.
Кроме того в сериале сыграют: Виктория Разумовская, Александр Новиков, Константин Мирошников, Алексей Макаров, Олеся Судзиловская, Марина Лебедева, Юлия Бедарева.Режиссером "Казачка" стал Игорь Зайцев ("За час до рассвета", "Тобол", "Великая" и др), художником-постановщиком - Наталья Якименко ("Тайна пропавшей деревни", "Холоп"). Креативными продюсерами выступили Сергей Светлаков, Саид Давдиев и Леонид Моргунов.
Над сериалом работают онлайн-кинотеатр PREMIER, телеканал ТНТ и студия SVERDЛOVSK при поддержке Института развития интернета.