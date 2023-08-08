Представлены подробности сериала «Прелесть» с Олегом Меньшиковым

Онлайн-кинотеатр PREMIER раскрыл детали предстоящего сериала «Прелесть». Проект будет разбит на шесть серий и выйдет в конце этого года.

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Это драматический сериал о 25-летнем автоугонщике, который жаждет найти и наказать убийцу отца. Вместе с негласным «хозяином города» они пытаются восстановить справедливость, на которую каждый смотрит по-своему.

Главные роли исполнят Филипп Янковский, Олег Меньшиков и Фёдор Федотов. Съёмки прошли в 2022 году, ранее проект был известен под рабочим названием «Гнать».

Постер сериала «Прелесть»