У сериала "Черная весна" будет второй сезон

Молодежная драма "Черная весна" Сергея Тарамаева и Любови Львовой - один из лучших сериалов 2022 года - о компании подростков, создающих закрытый дуэльный клуб, получит нестандартное продолжение. Для второго сезона оригинального сериала онлайн-кинотеатра START визуальную часть создаст искусственный интеллект.

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"Черная весна" - это история о компании подростков из маленького прибрежного города. Их обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов. Возродив старую традицию, подростки создают закрытый клуб "Черная весна", существующий, как им кажется, по законам справедливости и чести....

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Роли главных героев в продолжении озвучат актеры первого сезона, за сценарий и режиссуру также будут отвечать Сергей Тарамаев и Любовь Львова. А визуальный мир для аудиосериала создадут с помощью передовых нейросетевых технологий. В работе над продолжением будут использованы Stable Diffusion, Midjourney и другие инструменты, которые позволят создать раскадровки на основе образов главных героев из первого сезона и новые локации и окружающую действительность - для второго.

"Идея аудиосериала и визуализации при помощи искусственного интеллекта родилась у продюсеров. Нам она понравилась, и мы поддержали. Во втором сезоне появятся новые герои, от этого должна возникнуть еще большая полифония", - говорит Сергей Тарамаев.

Работа над вторым сезоном уже началась, но подробности сюжета пока держатся в секрете. "Одно можно точно сказать, второй сезон будет еще острее по сюжету. На наш взгляд, самое интересное - это изменение героев, их трансформация после случившегося", - рассказывает Любовь Львова. Напомним, первый сезон завершился дуэлью двух основных антагонистов истории.

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