Режиссер Евгений Стычкин снял сериал о подростках

«Цикады» не про отцов и детей и не про разницу поколений. Наш сериал про то, что родители, как маленькие, приняли чужую систему координат и живут в ней, а дети хотят выйти за ее рамки, и им от этого еще труднее», — признался режиссер сериала Евгений Стычкин.