Сериалы августа: что смотреть в этом месяце

Сезон кинопремьер начинается осенью, но август еще готов порадовать зрителей популярными сериалами и хорошими релизами. Как российскими, так и зарубежными.

© Кадр из сериала "Последователи"

О том, что смотреть на стриминговых сервисах в последний месяц лета, — в материале “Рамблера”.

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“Последователи”, 3 августа

История сериала рассказывает о том, какими опасными могут быть секты и как они влияют на людей. В центре сюжета — молодая пара Андрей и Вера. Супруги пытаются зачать ребенка, но у них ничего не выходит. Тогда они обращаются в один из культов, основанных на учениях Библии. Их встречает отец Афанасий, который помогает забеременеть. Однако рождение ребенка проходит не по плану и Вера внедряется в общину. Теперь Андрей должен вызволить супругу и ребенка, для этого он ищет других союзников.

“Диагноз “Везучая”, 16 августа

Кадр из сериала "Диагноз "Везучая"

В центре сюжета — Вика. На первый взгляд, в Лике нет ничего примечательного, но на самом деле она работает талисманом для преступной группировки. Если она идет на дело со своей командой, то у них все проходит гладко. Однажды до нее доходит информация, что об удачливости Лики узнал один влиятельный криминальный авторитет. Теперь он охотится на девушку, чтобы заполучить ее себе. Она же ищет машину и водителя, чтобы сбежать из города. Однако план оказывается не таким надежным, как ей казалось сначала.

“Избранный”, 16 августа

Кадр из сериала "Избранный"

Netflix переиграл библейский сюжет на современный лад. Главный герой, 12-летний мальчик Джоди, попадает под грузовик, спасая собаку и не получает ни царапины. На этом его сверхспособности не заканчиваются: он ходит по воде и может превращать воду в вино. Религиозные деятели сразу же берут его в оборот в своих целях и объявляют о втором пришествии Мессии.

Сам Джоди не хочет быть Мессией. Еще до происшествий он вел совсем не христианскую жизнь и волнуют его только подростковые проблемы. О том, как ребенок будет выпутываться из этой ситуации, расскажет сериал.

“Асока”, 23 августа

Кадр из сериала "Асока"