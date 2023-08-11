Сериал "Бедные Абрамовичи" выйдет 26 сентября

"Я максимально изучал образ жизни московских евреев, ходил в синагогу, наблюдал, как идут молитвы, побывал у семей ортодоксальных и неортодоксальных. Сложно было ставить сцены, которые касаются иудаизма и религии - хотелось быть правдивым, но при этом все-таки сделать ключевой акцент на художественном решении. Думаю, у нас получилась интеллигентная саркастическая комедия про человека, который ушел с правильного пути, и теперь ему нужно вернуться на него. Для этого у него есть гид - диббук - призрак дальнего родственника, который и поведет его по всем заповедям, традициям и истории", - привели в пресс-службе слова режиссера проекта.