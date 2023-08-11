Лучшие сериалы из Турции: «Великолепный век», «Постучись в мою дверь»

Исторические драмы, драйвовые боевики и триллеры.

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Турецкие сериалы любят во всём мире. Взять хотя бы «Великолепный век», собравший огромную армию фанатов. Есть и другие хиты: почти все доступны в российских онлайн-кинотеатрах!

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«Великолепный век»

Оценка на IMDb: 6.8 (18 тыс. оценок).

Оценка на «Кинопоиске»: 8.2 (202 тыс. оценок).

Жанр: драма, история.

Где смотреть: more.tv, «Домашний».

Пожалуй, самый известный турецкий сериал, который любят за актёрскую игру, красивые съёмки и размах. В центре сюжета бедная девица, угодившая в плен к османам. Она могла бы умереть обычной рабыней, но приглянулась султану. С помощью очарования, хитрости и продуманного плана дама подбирает ключ к сердцу правителя и стремится к власти.

В сериале хватает и других сюжетных линий. Османская империя воюет и расширяет границы, во дворце плетут интриги, а полюбившихся персонажей то и дело предают. Всё это безумие творится на протяжении четырёх сезонов.

«Великолепный век. Империя Кёсем»

Оценка на IMDb: 6.6 (3 тыс. оценок).

Оценка на «Кинопоиске»: 7.7 (64 тыс. оценок).

Жанр: драма, история.

Где смотреть: «Кинопоиск», more.tv, «Домашний».

Спин-офф, события которого разворачиваются через 100 лет после «Великолепного века». Фабула схожая: девица из Греции попадает в гарем турецкого императора, соблазняет его и постепенно идёт к власти.

Вот только Кесём была гениальнее и правила страной почти 30 лет. Как она добилась такого? Какие испытания преодолела? Об этом расскажет «Империя Кесём».

«Постучись в мою дверь»

Оценка на IMDb: 7.2 (12 тыс. оценок).

Оценка на «Кинопоиске»: 8.1 (538 тыс. оценок).

Жанр: мелодрама, комедия.

Где смотреть: «Кинопоиск», Okko, «Иви», Premier, Wink, more.tv.

Романтическая комедия о бизнесмене, который расстался с возлюбленной. Чтобы пробудить в бывшей ревность, он заводит фиктивные отношения. На авантюру соглашается бедная флористка — всё ради стипендии на обучение. Поначалу герои не выносят друг друга, но любой зритель знает: подобное притворство часто перетекает в реальные чувства. Вот только принять правду и забыть об изначальном плане будет сложно.

«Чёрная любовь»

Оценка на IMDb: 7.4 (9 тыс. оценок).

Оценка на «Кинопоиске»: 8.2 (140 тыс. оценок).

Жанр: мелодрама.

Где смотреть: «Кинопоиск», Okko, «Иви», Wink, more.tv.

Сюжет напоминает «Ромео и Джульетту». Она дочь бизнесмена, который близок к банкротству и использует ребёнка для выгодного союза. Он сын простого парикмахера. Героям не суждено быть вместе, однако они всё равно бросают миру вызов. Но не закончится ли история так же трагично, как у Шекспира?

«Чёрную любовь» оценили не только зрители, но и критики. В 2017-м сериал получил «Эмми» в номинации «Лучшая теленовелла года».

«Ветреный»

Оценка на IMDb: 6.6 (3 тыс. оценок).

Оценка на «Кинопоиске»: 7.7 (131 тыс. оценок).

Жанр: драма.

Где смотреть: «Кинопоиск», Okko, «Иви», Wink, more.tv.

Сериал о брутальном мужчине, который мстит за гибель родителей. Он хочет уничтожить влиятельно авторитета, но неожиданно влюбляется в его дочь. Что теперь делать: простить мерзавца и обрести счастье или довести дело до конца?

Не ждите банальных ответов. Персонажи в «Ветреном» часто удивляют, а каждые пару серий сопровождает сюжетный поворот.

«Чёрно-белая любовь»

Оценка на IMDb: 7.9 (7 тыс. оценок).

Оценка на «Кинопоиске»: 8.2 (42 тыс. оценок).

Жанр: драма, боевик.

Где смотреть: «Кинопоиск», Okko, «Иви».

Ещё один сериал о любви, которую не остановили ни разный социальный статус, ни безумные обстоятельства. В этот раз чувства возникли между хладнокровным киллером и его целью. Убить прекрасную девушку, оказавшуюся в неподходящем месте, оказалось трудно.

Эпизод за эпизодом герои помогают друг другу, меняют взгляды на жизнь и идут к счастью. Хотя проблемы тоже будут: всё же для киллера нет ничего хуже, чем незавершённое дело.

«Воскресший Эртугрул»

Оценка на IMDb: 7.9 (38 тыс. оценок).

Оценка на «Кинопоиске»: 8.5 (42 тыс. оценок).

Жанр: боевик, драма, приключения.

Где смотреть: «Кинопоиск», Okko, «Иви», Premier, Wink.

Эпический сериал о формировании Османской империи. В центре сюжета легендарный Эртугрул, который отбивается от византийцев, завоёвывает территории и влюбляет народ.

Сериал сочетает множество жанров. В нём есть любовь, интриги, масштабные баталии, мистические приключения, расследования. За пять сезонов герои многое переживут — как и зрители.

«Основание: Осман»

Оценка на IMDb: 7.5 (11 тыс. оценок).

Оценка на «Кинопоиске»: 8.1 (35 тыс. оценок).

Жанр: боевик, драма, приключения.

Где смотреть: Okko, «Иви», more.tv, Wink.

Спин-офф «Воскресшего Эртугрула» рассказывает об Османе, сыне прежнего героя. Отец многого добился, но следующий правитель мечтает о большем. Осман соберёт войско, отправится в Византию и окажется самым сильным бойцом на поле боя.

Хотя путь к величию будет невыносимым: предательства, коварные враги, потеря близких. Это лишь часть испытаний, выпавших на долю вожака.

«Ранняя пташка»

Оценка на IMDb: 7.4 (9 тыс. оценок).

Оценка на «Кинопоиске»: 7.9 (29 тыс. оценок).

Жанр: драма, комедия.

Где смотреть: «Иви».

Забавный сериал о девушке в тяжёлой ситуации. Она вынуждена вкалывать, оплачивать счета, заботиться о родителях и следить за магазином больного отца. Если дама расслабится, дела тут же пойдут наперекосяк, а родственники выдадут её за друга детства.

Героиня очень старается — поэтому удача на её стороне. Новая подработка приводит к невероятным знакомствам и большим возможностям.

«Чукур»

Оценка на IMDb: 7.5 (13 тыс. оценок).

Оценка на «Кинопоиске»: 8.3 (18 тыс. оценок).

Жанр: триллер, криминал, боевик.

Где смотреть: «Иви».

Криминальный сериал о войне банд. Всё происходит в стамбульском районе Чукур, где улицы свободны от запрещённых веществ. Увы, авторитеты из других мест мечтают о деньгах и развязывают кровопролитную бойню.

Не менее важные события происходят на фоне. Герои влюбляются, борются с коррумпированной полицией, спасают друзей и стараются не угодить под пулю.

«Курт Сеит и Александра»

Оценка на IMDb: 7.2 (4 тыс. оценок).

Оценка на «Кинопоиске»: 7.8 (18 тыс. оценок).

Жанр: история, мелодрама, военный.

Где смотреть: «Кинопоиск», Kion.

Исторический сериал о любви, долге и войне, который выделяется сеттингом. События разворачиваются во время распада царской России, а главный герой — лейтенант царской армии.

Он тяжело переживает трудные времена, но находит покой в любви. Избранницей становится юная аристократка, родителям которой не по душе военный без армии.

«Любовь не понимает слов»

Оценка на IMDb: 7.5 (8 тыс. оценок).

Оценка на «Кинопоиске»: 7.6 (26 тыс. оценок).

Жанр: мелодрама, комедия.

Где смотреть: «Иви».

Комедия о провинциальной девице и мажоре, которые одновременно ненавидят и любят друг друга. Как и в «Чёрной любви», всё окружение против союза, но пара никого не слушает. Зато атмосфера в этот раз беззаботная: герои постоянно шутят и попадают в нелепые ситуации.