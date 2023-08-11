Завершены съемки российского ответа «Игре в кальмара»

По сюжету в сети появляется новая игра, связанная с насилием, в которой подростки зарабатывают деньги. Чтобы вычислить ее создателей и спасти людей, за дело берутся лучшие следователи — в том числе и главный герой шоу в исполнении Кирилла Жандарова , сын которого стал очередным пользователем игры.

Премьера «Игры в кальмара» состоялась в октябре 2021 года и стала крупнейшим сериалом Netflix за все время, как по часам просмотра (2,2 млрд по всему миру за первые 13 недель), а согласно недавно обновленному показателю просмотров стримера, который показывает эквивалент 265,2 млн полных просмотров первого сезона. Сериал получил шесть премий «Эмми» в 2022 году, в том числе за лучшую мужскую роль и за лучшую режиссуру драматического сериала.