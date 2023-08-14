Завершились съемки сериала «Артист» со Стояновым в главной роли

Завершились съемки комедийного сериала «Артист» с Юрием Стояновым в главной роли
Завершились съемки комедийного сериала «Артист», в котором Юрию Стоянову пришлось примерить на себя десяток образов – от священника до помощника депутата, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START. По сюжету вор-рецидивист по кличке Артист закончил мотать третий срок и теперь точно решил завязать с преступным прошлым. Но так как на пенсию он не заработал, придётся рассчитывать только на себя, а точнее, на тайник с награбленным, спрятанный в своем доме.
Вот только теперь в доме живут невестка и внуки Артиста, и чтобы забрать награбленное, ему придется вспомнить театральное прошлое и даже устроиться к собственным внукам няней, перевоплотившись при этом в женщину преклонного возраста. Ну и параллельно - решать проблемы семьи, для которых также приходится вживаться в разные образы.
Как признался сам Юрий Стоянов, ему непросто было в этот раз играть женский персонаж:
- В свое время я приучил зрителя к тому, что могу играть женщин. Но в «Городке» это касалось коротких историй, скетчей, где можно было позволить себе баловство, дуракаваляние. Мои героини были иногда карикатурными, а сыграл я их там более трех тысяч. Здесь же совсем другая история. Нужно не просто притвориться женщиной, а сделать так, чтобы все члены моей экранной семьи в это поверили, - рассказал актер.
Известно, что премьера сериала запланирована на следующий год.