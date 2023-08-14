Марина Кравец сыграет в адаптации "Постучись в мою дверь"

Каст российской адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь" пополнило еще одно имя.

Стало известно, что телеведущая и звезда Comedy Сlub Марина Кравец сыграет роль популярной певицы, а Лео Канделаки - ее менеджера, передает Telegram-канал "СтарХит".

Недавно создатели подтвердили выбор актеров на главные роли в проекте - Никита Волков ("Трудные подростки", "Крецул") и Лиана Гриба ("Дурная кровь", "Дорога к счастью", "Триггер"). Серкан Болат и Эда Йылдыз в России стали Сергеем и Сашей.