Вышел трейлер сериала "СуперИвановы"

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил трейлер комедийного детективного сериала "СуперИвановы". Одна из главных ролей в новом шоу досталась звезде сериала "Воронины" Екатерине Волковой.

Актриса в сериале играет ведьму Дарину Иванову, у нее есть особый дар - видеть людей насквозь. Мама Дарины (ее играет Ольга Науменко) на досуге варит зелья. Есть дар и дочери-подростка Кати, но зрителям еще предстоит узнать, в чем он заключается.

Юную колдунью играет 15-летняя актриса Мария Абрамова. Несмотря на возраст, у девушки уже внушительная фильмография - "Пищеблок", "Кошка", "Возраст счастья", "Елизавета", "Доктор Иванов", "Тайна Лилит", "Хрустальный", "Чикатило", и это далеко не полный перечень всех сериалов, где успела сняться Мария Абрамова.

Среди главных героев лишь один человек далек от магии - это учитель физики Валера, муж Дарины Ивановой и отец Кати (Михаил Полицеймако).