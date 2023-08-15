Как сериал "Ведьмак" скатился в пропасть

Сериал Netflix по мотивам популярного фэнтезийного цикла книг польского писателя Анджея Сапковского давно превратился в скверный анекдот, проделав не слишком долгий путь от суперамбициозного проекта к среднему шоу, в котором приходилось с лупой выискивать достоинства - а их становилось всё меньше. И теперь наконец пришёл к катастрофе - пока "всего лишь" рейтинговой. Но вскоре она может обернуться и экзистенциальной.

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Пока западные профессиональные рецензенты, чья беспристрастность не первый год вызывает большущие сомнения, продолжают на голубом глазу нахваливать третий сезон, набив ему целых 77% "свежести" на Rotten Tomatoes, оценка зрителей на том же агрегаторе скатилась до позорных 20%.

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И сразу после выхода финальных эпизодов в профильной прессе вновь активизировались слухи о том, что следующего сезона просто не будет. Этому может поспособствовать и техническая заминка, связанная с забастовкой голливудских сценаристов и актёров - из-за них производство откладывается на неопределённый срок, и придёт он явно нескоро. Если придёт вообще. Потому что тех, кто будет ждать продолжения, к тому времени, вероятно, не останется. И Netflix может воспользоваться удобным случаем - и сделать вид, что ничего не было.

Пока же создатели всеми правдами и неправдами пытаются сохранить зрительское внимание, прибегая зачастую к методам, далёким от творческих. Сначала разделили новый сезон на две части - к чему Netflix прибегает нечасто, - чтобы создать подобие интриги для трёх последних эпизодов.

А в качестве основного блюда прямым текстом было обещано достойное прощание с исполнителем главной роли Генри Кавиллом, коего шоураннер Лорен Шмидт Хиссрих и её подельники буквально довели своими "креативными идеями" до того, что он, истовый фанат мира Сапковского, плюнул и ушёл из проекта. Сама по себе эта новость вызвала возмущение у основной фан-базы: Генри вопреки всеобщему скепсису удалось стать почти всеобщим любимцем, даже несмотря на стремительно ухудшавшееся качество сериала.

По данным источников, в конце концов актёр понял, что там уже ничего не спасти, - и сбежал с тонущего корыта. Ушлые бездарности решили разыграть эту карту и выжать из Кавилла последнее, пообещав "безупречные" (цитата) проводы. Но умудрились испортить даже это, спустив всё в канаву. Возможно, это ещё одна отчаянная попытка удержать интерес публики к выходу четвёртого сезона, когда Геральт из Ривии обретёт-таки лицо Лиама Хемсворта, да только ничего, кроме очередной порции ярости, она у этой самой публики не вызвала.

Вообще показательно, что несостоявшееся прощание с Кавиллом - главный вопрос, обсуждаемый теми, кого хватило на просмотр последних серий. Потому что если в первых пяти ещё можно было, хоть и не без труда, найти кое-что интересное, включая явственные попытки вернуться к текстам книг, то последние три - одно разочарование (если к "Ведьмаку" это слово всё ещё в принципе применимо).

Впрочем, шестой эпизод ещё может похвастаться более-менее эффектной разборкой с магами (да и к ней есть вопросы), но это лишь усиливает раздражение от бестолковости дальнейшего. Особенно "хороша" седьмая, предпоследняя серия, которую потратили на подробную демонстрацию того, как Цири битый час ползёт по пустыне и время от времени галлюцинирует. Вот вам и прощание с Кавиллом.

Самое забавное - наблюдать, как авторская команда всё это время старается оправдать очевидную несостоятельность своего детища путаными заявлениями. Проще говоря - регулярно несут откровенную дичь, противореча объективной реальности и самим себе. Так, например, Томаш Багинский (человек, между прочим, некогда причастный к легендарной серии игр по "Ведьмаку") недавно выдал следующее: среднестатистический зритель-де слишком глуп для сложного повествования Сапковского, вот мы всё и упростили. Это потрясающее откровение тем не менее, хотя и объясняет (но отнюдь не оправдывает) нелепость изменений, внесённых сценаристами в сюжет, вовсе не позволяет понять ту невразумительную кашу, в которую они превратили историю Сапковского.