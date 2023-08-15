Милли Бобби Браун высказалась о конце съемок «Очень странных дел»
Актриса Милли Бобби Браун, известная по роли Одинадцатой в сериале «Очень странные дела», в разговоре с Woman Wear Daily призналась, что готова попрощаться с популярным проектом Netflix.
«Думаю, что я готова. Это была столь огромная составляющая моей жизни, как окончание старших классов и выпуск из школы. Вы готовы идти вперед, преуспевать и процветать. Вы благодарны за время, которое у вас было, но пришел момент, чтобы создать свой собственный посыл и жить собственной жизнью», — подчеркнула Браун.
Сценаристы шоу братья Даффер раскрыли, что планируют использовать в заключительном пятом сезоне шоу идеи, не попавшие во второй. Кроме того, по словам создателей, действие новых серий будет происходить в 90-е годы. Премьера проекта на платформе Netflix назначена на 2024 год.
Однако съемки финального сезона отложили из-за забастовки сценаристов. 2 мая американские сценаристы начали забастовку, так как им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Они требуют учесть переработки, которые участились из-за возросшей востребованности сценариев для стриминговых сервисов.