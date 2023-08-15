Милли Бобби Браун высказалась о завершении съемок «Очень странных дел»

«Думаю, что я готова. Это была столь огромная составляющая моей жизни, как окончание старших классов и выпуск из школы. Вы готовы идти вперед, преуспевать и процветать. Вы благодарны за время, которое у вас было, но пришел момент, чтобы создать свой собственный посыл и жить собственной жизнью», — подчеркнула Браун.