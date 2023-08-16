Режиссер «Теда Лассо» намекнул на возможное продолжение сериала

31 мая завершился сериал «Тед Лассо» — после трёх сезонов авторы решили, что рассказали и показали достаточно. Учитывая невероятную популярность шоу на Apple TV+ и рост рейтингов, прощаться с миром сериала пока рано — на это намекнул один из главных актёров шоу.

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Ирландский режиссёр Деклан Лауни, поставивший в том числе последние два эпизода шоу, дал небольшое интервью изданию The Hollywood Reporter. Постановщик рассказал, что сериал действительно задумывали как проект на три сезона, однако финал оставил задел на возможные спин-оффы. При этом если они вообще появятся, то не раньше 2025 года.

Все знали, что это конец, но это был конец на данный момент. Пройдёт два-три года, прежде чем что-то произойдёт, если вообще произойдёт.