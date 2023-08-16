Закрытый сериал «Монахиня-воин» вернется на экраны благодаря поддержке фанатов
Исполнительный продюсер подросткового фэнтези-сериала «Монахиня-воин» Дин Инглиш сообщил, что Netflix планирует снять полнометражные фильмы на основе истории сериала «Монахиня-воин». Его слова передает Deadline.
Он поблагодарил поклонников шоу за поддержку, отметив, что только благодаря им студия дала зеленый свет продолжению.
«Рад объявить, что «Монахиня-воин» возвращается в виде трилогии фильмов. И снова трилогия... Три», — отметил Инглиш.
Продюсер добавил, что Netflix думает о создании вселенной «Монахини-воина», которая в будущем может расшириться до других фильмов и сериалов.
В декабре 2022 года стриминговый сервис закрыл сериал после второго сезона. Вскоре после этого в тренды Twitter попал хештег #SaveWarriorNun (англ. #СпаситеМонахинюВоина).
Сюжет шоу, основанного на канадской манге «Монахиня-воин Ареала», рассказывал о девушке, которую оживляли с помощью божественного артефакта, после чего она обнаруживала у себя сверхъестественные способности и присоединялась к древнему ордену монахинь, сражающихся с демонами. Первый сезон шоу вышел на Netflix летом 2020 года, премьера второго состоялась в ноябре 2022-го.