Сериал «Монахиня-воин» вернется на экраны благодаря поддержке фанатов

Исполнительный продюсер подросткового фэнтези-сериала «Монахиня-воин» Дин Инглиш сообщил, что Netflix планирует снять полнометражные фильмы на основе истории сериала «Монахиня-воин». Его слова передает Deadline.

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Он поблагодарил поклонников шоу за поддержку, отметив, что только благодаря им студия дала зеленый свет продолжению.

«Рад объявить, что «Монахиня-воин» возвращается в виде трилогии фильмов. И снова трилогия... Три», — отметил Инглиш.

Продюсер добавил, что Netflix думает о создании вселенной «Монахини-воина», которая в будущем может расшириться до других фильмов и сериалов.

В декабре 2022 года стриминговый сервис закрыл сериал после второго сезона. Вскоре после этого в тренды Twitter попал хештег #SaveWarriorNun (англ. #СпаситеМонахинюВоина).