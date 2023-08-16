Инопланетяне учат быть людьми: обзор мультсериала «Странная планета»

Мир людей необычный: иногда мы творим такие вещи, что их очень трудно объяснить словами. Нам часто не нравится признавать свои странности, особенно когда мы привыкаем к ним и считаем обычными и даже нормальными. Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил «Странную планету», анимационное шоу о забавных синих человечках, изучающих земную жизнь.

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9 августа вышли первые эпизоды мультсериала — Тлум.Ру посмотрел их и делится впечатлениями. Без спойлеров, конечно же, зато со свежими эмоциями.

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О чём мультсериал?

Синие гуманоиды живут обычной жизнью на планете, похожей на нашу, только небо там розовое: они делают вещи, подозрительно похожие на нашу действительность, но воспринимают её иначе, обсуждая её с помощью высокотехнологичной терминологии. Проще говоря, слишком буквально — зубы они называют камешками во рту, а конфетти — маленьким бумажным мусором. И так во всём: нормальная жизнь предстаёт в совершенно новом свете, заставляя зрителей задуматься над повседневными вещами и взглянуть на них под другим углом.

Мультсериал основан на одноимённом веб-комиксе Нейтана Пайла, который стал мегапопулярным в Сети и быстро обзавёлся огромной фанатской базой, любительскими переводами на разные языки, настольной игрой и собственными бумажными изданиями «Странной планеты» и «Очень странной планеты». А теперь — ещё и мультсериалом. Пайл говорил, что вдохновился на создание комикса после того, как он и его жена, готовясь принимать гостей, начали прятать свои вещи, чтобы их маленькая квартира выглядела как можно более чистой. По его словам, в комиксе рассматривается удивительная сложность в бытовых мелочах, которую люди создают себе сами.

А что нам показали?

Эпизод № 1. «Летающая машина»

Эта серия рассказывает об ужасах, которые испытывают обычные люди (ну или не совсем люди) при полётах на самолёте. Казалось бы, это давно стало нормой для нас, но многие боятся летать, а другие просто испытывают дискомфорт при путешествии на огромной небесной машине. Крошечные закуски, яд, который подают только пассажирам бизнес-класса (и который точно нельзя пить детям!), холодный воздух, дующий из отверстий в потолке… всё это — лишь фон для двух историй: о разлучённой паре пассажиров и бортпроводнице (или «контролёрше по обеспечению комфорта»), повышенной по службе.

Эпизод № 2. «Бандит с серыми пальцами»

Влюблённое существо предлагает позаботиться о вибрирующем существе своему возлюбленному существу — вот только оно этому совсем не радо, потому что не понимает смысл питомцев. По соседству с ними маленькое существо настаивает на том, чтобы его семья усыновила внешнее существо: правда, им оказывается енот («мусорный медведь»). Это серия о братьях наших меньших — о том, как можно заботиться о ком-то маленьком кроме себя, и как эти маленькие создания помогают нам чувствовать себя менее одинокими. А как думаете, кого в этом сериале назвали «крикунами в небеса»? Волков!

Эпизод № 3. «Аккуратнее»

Находясь в месте, где в огромных барабанах очищаются предметы из ткани, синекожий пришелец случайно сталкивается с другим пришельцем, что приводит к неожиданной, но захватывающей возможности. Эта серия о самых разнообразных взаимоотношениях — людских, конечно, хоть в главных ролях синие человечки. Даже на работе можно найти кого-то интересного — постепенно сюжет перемещается в ресторанчик на скале под названием «Осторожно сейчас», где синие человечки учатся правильной коммуникации, а кое-кто даже обретает романтический интерес.

Почему стоит его посмотреть?

№ 1. Уникальный язык

Забавные синие человечки обсуждают повседневные вещи буквально — не называют их, а дают им описания, будто сталкиваются с этими явлениями в первый раз и пока не знают термина, который называет их. То есть, язык — это «вкусовая мышца», зубная паста — «слизь для рта», а автобус — «машина группового проката». И так далее: вы можете представить, какие слова используют пришельцы, и тоже придумать смешные описания окружающим вас предметам.

У этого есть философский подтекст — авторы стремятся подчеркнуть абсурдность того, как люди порой усложняют какие-то повседневные и даже банальные вещи. При этом сериал точно не вгоняет в тоску и депрессивное настроение, наоборот, он позволяет посмеяться над своими маленькими особенностями.

№ 2. Персонажи, с которыми можно себя ассоциировать

«Существа» «Странной планеты» — гладкие бесполые фигурки, похожие на палочки. Они пришельцы очень похожие на нас, так что каждый или каждая сможет ассоциировать себя с полюбившимся персонажем. Они занимаются привычными для людей делами: ухаживают за домашними животными, работают, путешествуют.

№ 3. Небольшой формат

Каждая серия длится от 19 до 30 минут — достаточно, чтобы полностью раскрыть одну тему, и при этом не слишком долго, чтобы заскучать. Возможно, стоило бы разделить эпизоды на серии поменьше, например, по пять-десять минут, но и так неплохо — шуток и забавных сравнений не бывает много.

№ 4. Для всей семьи

«Странная планета» не является частью взрослой волны анимации, которая закрепилась в последние годы. И это классно — шоу можно смотреть всей семьёй, оно милое и семейное, стиль анимации только подчёркивает это. Детям понравятся очаровательная анимация и небольшие шуточки, а взрослым — философские размышления о повседневных вещах. Ещё у шоу очаровательная заставка — если вы знаете английский, то, вероятно, будете напевать её как минимум несколько недель. Очень важно, для просмотра мультсериала не требуется читать оригинальный комикс, хотя, если вам понравятся вышедшие эпизоды, можно ознакомиться и с ним — две книги официально выпущены на русском языке.

№ 5. Профессиональная озвучка

Это актуально для тех, кто смотрит на языке оригинала — перевода на русский пока нет, но он наверняка скоро появится. Голоса героев очень яркие, их легко отличаешь друг от друга, и они отлично показывают характеры персонажей. Состав команды озвучивания «Странной планеты» включает музыканта Тунде Адебимпе, актрису Лори Тан Чинн и комика Деми Адежуйигбе. Они озвучивают нескольких разных персонажей, которые появляются на протяжении сезона.