Сериал «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой решили продлить на второй сезон

Сериал «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой, который два месяца был в топе самых просматриваемых фильмов, решили продлить на второй сезон, сообщает пресс-служба кинотеатра START. Напомним, первый сезон проекта рассказывал историю 30-летней Ани, которая после трагической смерти мужа пытается заново научиться жить.

© Кадр из сериала "Жить жизнь"

Аня встречает на своем пути поклонника-манипулятора, который постоянно заставляет ее нервничать – он внезапно появляется и так же исчезает, не перезванивает и всегда поворачивает разговор так, что виноватой в его перепадах настроения чувствует себя именно Аня.

Известно, что в продолжении фильма главная героиня пройдет серьёзную трансформацию. Если в первой части она училась противостоять приемам и методам поклонника, который хотел заставить ее плясать под свою дудку, то теперь сама Аня вертит мужчинами. Возвращение Стаса в ее жизнь превратит отношения с Матвеем в опасный треугольник, за выход из которого придется заплатить каждому.

Кроме того, во втором сезоне будет раскрыта тема детских травм, которые часто лежат в основе травмирующего поведения и неумения выстраивать длительные и здоровые отношения.