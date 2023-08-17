Создатель The Last of Us рассказал, сколько сезонов будет у сериала

Создатель сериала The Last of Us ("Одни из нас") Крейг Мэйзин рассказал, сколько сезонов может получиться у проекта. Он дал интервью изданию The Hollywood Reporter.

По словам Мэйзина, шоу может получить от трех до пяти сезонов, в каждом из которых будет примерно по десять эпизодов. Это зависит от задумки сценаристов, которые работают над сериалом.

"Некоторым сезонам из-за истории, которую мы рассказываем, потребуется меньше эпизодов, а другим — больше", — сказал режиссер и кинопродюсер.

Он также сообщил, что на данный момент пока еще не начался поиск актеров для второго сезона The Last of Us. Этим займутся после окончания забастовки голливудских актеров и сценаристов.