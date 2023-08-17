Вышел трейлер финального сезона "Контейнера"
Онлайн-кинотеатр START опубликовал трейлер (18+) третьего сезона сериала "Контейнер", который станет финальным.
По сюжету Вадим, вернувший себе власть и статус, лишает суррогатную мать Сашу возможности видеться с ребенком. Та считает сына родным и решается на унизительный для себя шаг - вновь переехать в дом к заказчику, чтобы видеться с малышом.
К главным ролям вернулись Оксана Акиньшина, Филипп Янковский и Маруся Фомина.
К касту присоединились Любовь Толкалина, Игорь Бочкин ("Нулевой пациент", "Московская сага"), Анна Легчилова ("Диверсант"), Ангелина Пахомова ("Медиатор") и Анастасия Имамова ("Против всех").
Режиссёр сезона - Алексей Ляпичев.