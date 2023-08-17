Петербуржцы чаще смотрят «Реальных пацанов», чем москвичи

Москвичей и петербуржцев больше, чем жителей других регионов, зарегистрировано в онлайн-кинотеатре PREMIER. Об этом сказано в поступившем «Газете.Ru» пресс-релизе.

© Газета.Ru

Следом за ними идут зрители, проживающие на территории Краснодарского края. При этом самыми активными пользователями PREMIER оказались жители северных областей — Мурманской и Магаданской, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО.

У москвичей самым популярным сериалом оказался «Полицейский с Рублевки», а у петербуржцев — «Реальные пацаны». Однако последнее шоу стало также самым просматриваемым проектом онлайн-кинотеатра за последние пять лет, а «Полицейский с Рублевки» занял вторую строчку топа. Закрыл тройку лидеров проект «САШАТАНЯ».

Сериал «Мир! Дружба! Жвачка» лидирует в списке самых популярных оригинальных сериалов онлайн-кинотеатра, на втором месте оказался психологический триллер «Игра на выживание», а на третьем — «Домашний арест».