Опубликованы первые кадры сериала по вселенной «Годзиллы»
Речь идёт о сериале Monarch: Legacy of Monsters. Он станет частью вселенной Monsterverse с Годзиллой и Титанами.
Одну из главных ролей в шоу сыграл Курт Рассел, а создателями сериала выступили Мэтт Фрэкшн и Крис Блэк.
runews24.ru
Стриминговый сервис Apple TV+ представил первые кадры шоу. На них можно увидеть некоторых героев сериала и мистическое животное.
runews24.ru
События в шоу развернутся после битвы между Годзиллой и Титанами. Главными героями станут брат и сестра, которые отправятся по следу своего отца. Они собираются узнать, что их семью связывает с секретной организацией «Монарх».
runews24.ru
Молодую версию офицера Ли Шоу сыграл Уайатт Рассел — сын Курта Рассела.
Дата релиза сериала Monarch: Legacy of Monsters пока неизвестна.