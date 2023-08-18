Опубликованы первые кадры сериала по вселенной «Годзиллы»

Речь идёт о сериале Monarch: Legacy of Monsters. Он станет частью вселенной Monsterverse с Годзиллой и Титанами.

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Одну из главных ролей в шоу сыграл Курт Рассел, а создателями сериала выступили Мэтт Фрэкшн и Крис Блэк.

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Стриминговый сервис Apple TV+ представил первые кадры шоу. На них можно увидеть некоторых героев сериала и мистическое животное.

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События в шоу развернутся после битвы между Годзиллой и Титанами. Главными героями станут брат и сестра, которые отправятся по следу своего отца. Они собираются узнать, что их семью связывает с секретной организацией «Монарх».

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Молодую версию офицера Ли Шоу сыграл Уайатт Рассел — сын Курта Рассела.