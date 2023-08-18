Юэн Макгрегор уже предлагал идеи для продолжения «Оби-Ван Кеноби»

Когда мы с Юэном сняли нашу последнюю сцену, и я сняла наушники, он тут же начал предлагать мне идеи для второго сезона. Впереди целых 10 лет и множество историй, и я не думаю, что второй сезон невозможен. Это ситуация в духе «никогда не говори никогда», но мы действительно задумывали «Оби-Вана» как мини-сериал.