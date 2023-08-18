Режиссер «Теда Лассо» рассказал, как видит разрешение любовного треугольника

Режиссер «Теда Лассо» рассказал, как видит разрешение оставшегося любовного треугольника
Сериал от Apple TV+ «Тед Лассо» недавно завершился после трех сезонов и, казалось, на все вопросы были даны ответы. Однако нельзя сказать, что одна сюжетная линия полностью завершена.
Речь идет о любовном треугольнике между Кили, Джейми и Роем.
ДАЛЕЕ МОГУТ БЫТЬ СПОЙЛЕРЫ!
В последней серии сдружившиеся Джейми и Рой, дерутся из-за того, что каждый хочет вернуть Кили. Побитые приходят к ней и предлагают ей самой выбрать. Кили отказывается кого-то выбирать и прогоняет обоих.
Режиссер и главный продюсер шоу Деклан Лауни рассказал, как он видит развитие этой арки.
«Сцену их разговора мы снимали так, что она стоит в центре, а они по обе стороны. Никто не выделялся, и мы должны были оставаться беспристрастными. Я не уверен, что Кили должна быть с кем-то из них, особенно потому, что они решили, будто она может выбирать только между ними. То есть они даже не рассматривали вариант, при котором она могла бы выбрать кого-то другого. Я надеюсь, что они все останутся хорошими друзьями, но, возможно, Кили встретит кого-то еще», — сказал режиссер.
Недавно он также рассказывал, что сериал может получить продолжение или спин-офф.