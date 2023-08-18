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Режиссер «Теда Лассо» рассказал, как видит разрешение оставшегося любовного треугольника

Сериал от Apple TV+ «Тед Лассо» недавно завершился после трех сезонов и, казалось, на все вопросы были даны ответы. Однако нельзя сказать, что одна сюжетная линия полностью завершена.

Режиссер «Теда Лассо» рассказал, как видит разрешение любовного треугольника
© Kinobugle.ru

Речь идет о любовном треугольнике между Кили, Джейми и Роем.

ДАЛЕЕ МОГУТ БЫТЬ СПОЙЛЕРЫ!

В последней серии сдружившиеся Джейми и Рой, дерутся из-за того, что каждый хочет вернуть Кили. Побитые приходят к ней и предлагают ей самой выбрать. Кили отказывается кого-то выбирать и прогоняет обоих.

Режиссер и главный продюсер шоу Деклан Лауни рассказал, как он видит развитие этой арки.

«Сцену их разговора мы снимали так, что она стоит в центре, а они по обе стороны. Никто не выделялся, и мы должны были оставаться беспристрастными. Я не уверен, что Кили должна быть с кем-то из них, особенно потому, что они решили, будто она может выбирать только между ними. То есть они даже не рассматривали вариант, при котором она могла бы выбрать кого-то другого. Я надеюсь, что они все останутся хорошими друзьями, но, возможно, Кили встретит кого-то еще», — сказал режиссер.

Недавно он также рассказывал, что сериал может получить продолжение или спин-офф.