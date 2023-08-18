Режиссер «Теда Лассо» рассказал, как видит разрешение любовного треугольника

«Сцену их разговора мы снимали так, что она стоит в центре, а они по обе стороны. Никто не выделялся, и мы должны были оставаться беспристрастными. Я не уверен, что Кили должна быть с кем-то из них, особенно потому, что они решили, будто она может выбирать только между ними. То есть они даже не рассматривали вариант, при котором она могла бы выбрать кого-то другого. Я надеюсь, что они все останутся хорошими друзьями, но, возможно, Кили встретит кого-то еще», — сказал режиссер.