Марк Руффало сыграет в драмеди-сериале «Хэл и Харпер
Марк Руффало — всеми любимый «Халк» и трёхкратный номинант на премию «Оскар» и «Эмми», вместе с Лили Рейнхарт и Купер Райфф сыграют в семейном драмеди-сериале «Хэл и Харпер».
Райфф уже не раз говорил журналистам о «Хэле и Харпере», над которым работал много лет. Купер при этом не только исполнит роль одного из детей Руффало, но и займётся постановкой и сценарием.
По сюжету Руффало сыграет отца-одиночку двоих детей, желающего как можно быстрее покончить с грузом воспитания, из-за чего его дети растут быстрее обычного и выглядят как взрослые, оставаясь при это маленькими.
Интересно, что «Хэл и Харпер» заявлен как полностью независимый проект и даже получил временное разрешение Гильдии актёров США на съёмки несмотря на продолжающуюся забастовку.