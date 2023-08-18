Марк Руффало сыграет в драмеди-сериале «Хэл и Харпер

Марк Руффало — всеми любимый «Халк» и трёхкратный номинант на премию «Оскар» и «Эмми», вместе с Лили Рейнхарт и Купер Райфф сыграют в семейном драмеди-сериале «Хэл и Харпер».

© Mainstyle

Райфф уже не раз говорил журналистам о «Хэле и Харпере», над которым работал много лет. Купер при этом не только исполнит роль одного из детей Руффало, но и займётся постановкой и сценарием.

По сюжету Руффало сыграет отца-одиночку двоих детей, желающего как можно быстрее покончить с грузом воспитания, из-за чего его дети растут быстрее обычного и выглядят как взрослые, оставаясь при это маленькими.