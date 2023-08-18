Вышел тизер сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
Стриминг Disney+ представил тизер своего грядущего сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» со звездой «Проект «Адам»» Уокером Скобеллом в главной роли.
Сериал расскажет о 12-летнем полубоге Перси Джексоне, который узнает, что у него есть магические способности. Пытаясь их освоить и узнать больше о своем божественном происхождении, он навлекает на себя гнев Зевса. Громовержец обвиняет юношу в краже своей молнии. Теперь Перси должен отправиться в путешествие через всю Америку, чтобы найти молнию и восстановить порядок на Олимпе.
В основу истории лягут события первой книги «Перси Джексон и похититель молний» Рика Риордана. Премьера состоится на стриминге 30 декабря. В этот день покажут сразу два эпизода.