Вышел тизер сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Сериал расскажет о 12-летнем полубоге Перси Джексоне, который узнает, что у него есть магические способности. Пытаясь их освоить и узнать больше о своем божественном происхождении, он навлекает на себя гнев Зевса. Громовержец обвиняет юношу в краже своей молнии. Теперь Перси должен отправиться в путешествие через всю Америку, чтобы найти молнию и восстановить порядок на Олимпе.