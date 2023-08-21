Стартовали съемки сериала "Горький 53"
В Костроме стартовали съемки сериала “Горький 53”, узнал KOSTROMA.TODAY.
Как сообщает “Кострома фильм”, 20 августа был первым съемочным днем, который стал одним из самых тяжелых.
Как оказалось, команде пришлось работать больше 18 часов, а погода не благоволила плодотворной работе.
Несмотря на это, днем центр города перенесся в эпоху 50-х годов СССР. Как известно, съемки проходили на улицах Симановского и Пятницкой. В частности, на первой появилась раритетная телефонная будка. А у музыкального колледжа снимали сцену, связанную с милицей.
Особое удовольствие костромичам доставили актеры массовых сцен — все они выглядят как советские товарищи. Дамы ходили в строгих юбках и туфельках, а мужчины — в кепках, советских ботинках и с газетой в руках. Кроме того, на улицах города появились раритетные машины, которые, по всей видимости, тоже попадут в кадр.
Съемки сериала продлятся до конца сентября. Его снимают по заказу “НТВ” и онлайн-кинотеатра “Иви”. Сейчас в Костроме активно набирают массовку.
А вот и сюжет фильма: 1953 год. Из-за массовой амнистии в СССР напряженная криминальная обстановка. В это же время в родной город Горький возвращается освободившийся из тюрьмы Иван Астафьев, бывший командир разведвзвода. Но вести мирную жизнь не получается: Иван оказывается втянут в круговорот жестоких преступлений, в одном из которых убивают его брата с женой. Под подозрением вновь оказывается Астафьев. Его вынуждают заключить тайную сделку с милицией, организовывают показной побег и требуют внедриться в самую могущественную банду Горького. Герой должен заманить в ловушку ее главаря Харитона, избавить город от криминала и, наконец, вернуть себе свою жизнь.