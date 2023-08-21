В Костроме стартовали съемки сериала “Горький 53”, узнал KOSTROMA.TODAY.

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Как сообщает “Кострома фильм”, 20 августа был первым съемочным днем, который стал одним из самых тяжелых.

Как оказалось, команде пришлось работать больше 18 часов, а погода не благоволила плодотворной работе.

Несмотря на это, днем центр города перенесся в эпоху 50-х годов СССР. Как известно, съемки проходили на улицах Симановского и Пятницкой. В частности, на первой появилась раритетная телефонная будка. А у музыкального колледжа снимали сцену, связанную с милицей.

Особое удовольствие костромичам доставили актеры массовых сцен — все они выглядят как советские товарищи. Дамы ходили в строгих юбках и туфельках, а мужчины — в кепках, советских ботинках и с газетой в руках. Кроме того, на улицах города появились раритетные машины, которые, по всей видимости, тоже попадут в кадр.

Съемки сериала продлятся до конца сентября. Его снимают по заказу “НТВ” и онлайн-кинотеатра “Иви”. Сейчас в Костроме активно набирают массовку.