Сериал "Новенькие" возвращается с финальным сезоном
Сериал "Новенькие" возвращается на START с финальным сезоном 24 августа. Сегодня состоялась премьера трейлера проекта. В главных ролях - Глеб Калюжный, Анна Демидова, Анар и впервые в кино - Кира Медведева.
По сюжету сезона, Макс (Глеб Калюжный) возвращается из армии, бросив ради службы престижный ВУЗ. Он делает предложение Соне (Анна Демидова), организовывает пышную свадьбу, но невеста несчастлива. Девушка забирает маленького сына и уходит к своему другу Диме (Анар), который был рядом в трудное время. Однако герои не успевают разобраться, кто будет воспитывать малыша - ребенка похищают прямо с детской площадки. Соня уверена, что это сделал Макс. Чтобы найти сына, они возвращаются в маленький город Юровск...
К своим ролям в проекте также вернулись Иван Непомнящий ("Хэдшот"), Елизавета Запорожец ("Один маленький ночной секрет"), Иван Рысин ("Нюрнберг") и другие.
Одна из ключевых ролей в продолжении сериала досталась победительнице последнего сезона шоу "Новые пацанки" Кире Медведевой, для которой проект стал первым опытом работы в кино.
"Боялась, вдруг что-то не получится, не хотелось никого подводить. Обычно я не показываю неуверенность в себе, но сейчас уже могу честно в ней признаться. Больше всего запомнился первый день на съемочной площадке: немного приоткрылась тайна кино, атмосфера на съемках была дружелюбно-рабочая, все поддерживали и никто не злился, если сцену приходилось переснимать, - делится Кира Медведева. - Моя героиня Влада чуть постарше меня и, к сожалению, жизненные обстоятельства довели ее до тюрьмы. Меня тоже могла ждать такая участь в свое время. Можно сказать, что образ Влады - это такая сборная солянка из качеств, которые когда-то были и которые сейчас остаются во мне. Но в героине есть и то, чему мне стоило бы поучиться. А чего ждать от четвертого сезона? Ждите меня".
Из-за ажиотажа среди фанатов в этот раз пришлось нанимать дополнительную охрану:
"Замечаю, что с Глебом Калюжным у Киры похожая энергетика - цельность, смелость и абсолютное отсутствие фальши. В этом году нам приходилось нанимать дополнительную охрану и буквально ставить оцепление вокруг съемочной площадки, когда снимались Глеб и Кира - фанаты очень быстро узнавали, что ребята приехали на площадку", - рассказывает режиссер и автор сценария сериала Оксана Барковская.
По словам Анара, зрителям будет любопытно поставить себя на место героев, а также провести параллели с поступками своих родителей.
"Мой герой Дима постепенно взрослеет, его проблемы становятся серьезней и требуют соответствующих решений. В этом сезоне будет любопытно сравнить, как справляются с трудными ситуациями разные поколения. У нас и наших родителей наверняка были одни и те же проблемы, но способы их решения немножечко отличались, - говорит Анар. - Не знаю, как сказать без спойлеров, но, думаю, новый сезон будет таким же непредсказуемый с точки зрения сюжета и раскрытия персонажей. Зрителей ждет много сюрпризов".
Премьера сериала состоялась осенью 2020 года. Каждый сезон проекта был посвящен отдельной теме: буллингу в школе, деструктивным отношениям в семье, взрослению и поиску себя. А главной темой четвертого и финального сезона станет проработка детских травм.
В день премьеры будут доступны две серии, далее эпизоды будут выходить раз в неделю, по четвергам, до середины октября. Проект производится компанией "ДОК-Синема" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").