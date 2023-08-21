В эфир выйдут заключительные эпизоды сериала "Зимородок"

В основе сюжета лежит история красавца и ловеласа Ферита (Мерт Рамазан Демир), который вырос в богатой семье и привык ни в чем себе не отказывать. Бесконечные вечеринки, новые подружки - вот привычные будни праздного юноши, который не заботится ни о будущем, ни о каких-то достижениях в жизни. Поведение Ферита огорчает его дедушку, уважаемого бизнесмена Халиса Агу (Четин Текиндор). Чтобы обеспечить семью и добиться достойного положения, мужчина тяжело работал и знает цену каждой монете. Когда же в дом Ферита приходит полиция с обыском, Халис Ага понимает, что должен взять судьбу избалованного внука в свои руки. Он решает найти парню достойную невесту из родного Антепа. Выбор падает на серьезную красавицу Сейран (Афра Сарачоглу).