Стоит ли смотреть сериал «Депп против Херд»

Netflix сумел показать сенсацию со всех сторон.

Разбирательство между Деппом и Хёрд проходило весной 2022 года. Процесс привлёк нереально много внимания: главные спортивные события и военные конфликты нервно стояли в сторонке. Что бы ни происходило в мире, всех интересовало другое — кто победит в голливудском противостоянии?

Из суда велась прямая трансляция, все блогеры мира обсуждали каждую секунду заседания, а журналисты настойчиво искали в речах Эмбер Хёрд обман. Но если вы пропустили тот скандал, просто оцените документальный сериал «Депп против Хёрд». Авторы показали записи из суда, собрали всю важную информацию и уложились в три эпизода по 50 минут.

Где смотреть «Депп против Хёрд»?

Сериал доступен на Netflix с русскими субтитрами. В России шоу официально не показывают, но оно доступно на разных площадках.

Видео доступно на YouTube-канале «Трейлер Нетфликс». Права на видео принадлежат Netflix.

Вся история героев рассказана: с первой встречи до жестоких драк

Суд скандальной пары проходил в Вирджинии. Герои не имели к этому месту отношения, но поводом для спора стала статья в Washington Post, где Эмбер Хёрд рассказала о домашнем насилии. Сервера газеты находились в Вирджинии — поэтому дело рассматривалось в местном суде.

Процесс начался 11 апреля 2022 года и закончился лишь 1 июня. Этого времени хватило, чтобы провести множество заседаний и охватить всю историю отношений. Всё началось в 2010 году, когда Депп был на пике славы, а Эмбер Хёрд лишь подавала надежды. Тогда актёры снялись в фильме «Ромовый дневник», где играли любовников. Кинематографичная страсть традиционно переросла в реальную: Депп приглашал Хёрд в гости, обсуждал с ней искусство и максимально убедительно целовался в кадре.

Полноценные отношения начались в 2012-м, а три года спустя герои сыграли свадьбу. Впрочем, первые конфликты начались задолго до церемонии. В документалке Депп и Хёрд рассказывают о драках и мерзких обзывательствах, которые разрушили бы любые отношения. Хотя главная жесть началась после бракосочетания. Взять хотя бы эпизод в Австралии, где в очередной потасовке Депп чуть не лишился пальца.

О драме в пентхаусе, после которой Депп нашёл те самые фекалии, тоже не забыли.

Подают историю грамотно. В кадре появляются улики, выступления героев подтверждают аудиозаписи, на процесс приглашают важных свидетелей. При этом суд и так напоминал театр, а в документалке драмы ещё больше. На месте комментарии ютуберов, красивая музыка и хороший монтаж.

Возникает ощущение, будто смотришь адекватную версию «Прямого эфира» с Малаховым. Героям вроде бы промывают кости, но делают это без спекуляций и гостей, которые всю передачу перекрикивают друг друга.

Дело изменило интернет — и наоборот

Одна из важнейших тем документалки — влияние соцсетей. Авторы показывают, как блогеры снимают ролики, превращают высказывания героев в мемы и массово встают на сторону Джонни Деппа. Мисс Хёрд тоже временами поддерживали — хотя чаще желали плохого.

Проблема в том, что вердикт выносили присяжные. Официально они не имели права получать информацию о Деппе и Хёрд вне суда. Запрещено читать статьи, смотреть ролики в соцсетях, следить за телепередачами и новостями по теме. На мнение должны были влиять только одобренные улики, речи адвокатов и выступления героев. Но возможно ли полностью отгородиться от внешнего мира?

Любой присяжный мог зайти в интернет, случайно увидеть поддержку Деппа и задуматься. Всё же миллионы не могут ошибаться, а решение в пользу Хёрд точно превратит в белую ворону. Эта моральная дилемма и влияние интернета на суд показаны убедительно. На месте даже сравнения со старым делом О. Джея Симпсона, которое в наше время могло закончиться иначе.

Кто же виноват: Депп или Хёрд?

Весь мир поддерживал Деппа и придумывал мемы об Эмбер Хёрд и кровати. Досталось даже Кристиану Бэйлу, который всегда вживается в роль.

В итоге Депп забрал симпатии присяжных и вышел из суда победителем. Но так ли всё однозначно? С одной стороны, Хёрд действительно вела себя странно: чрезмерно страдала, путалась в показаниях и даже была поймана на лжи. К примеру, дама рассказывала о тоналке, которой маскировала синяки, — на деле этот товар поступил в продажу после разрыва с Деппом.

Неудивительно, что присяжных не убедили рассказы об извращённых изнасилованиях и ежедневных избиениях. Все чувствовали, что дама играет на камеру и нуждается в помощи психиатра. И не забудьте об аудио, где Эмбер признаётся в физическом насилии над Деппом.

Вот только Джонни тоже не был ангелом. Во время отношений с Хёрд он переживал трудные времена: много пил, обдалбывался лекарствами, разносил дом в порыве гнева. Возможно, были моменты, когда он действительно не сдержался и пустил в ход кулаки.

Поэтому присяжные выбирали между меньшим и большим злом. Главным негодяем казалась именно Эмбер, которая изводила спутника, дралась и искала слабости.

Любопытно, что авторы документалки не выносят вердикт. Они лишь показывают картину целиком и не сглаживают углы в угоду общепринятому мнению. Финальное решение за зрителем, который за три серии узнает о судебном деле всё.

«Депп против Хёрд»: стоит смотреть?