Стала известна продолжительность второго сезона сериала «Я есть Грут»

«Я есть Грут» — совсем небольшой сериал, вышедший на Disney+ в 2022 году. Несмотря на свою простоту, фанаты оценили душевность проекта, а потому были очень рады, когда узнали о продлении шоу на второй сезон.

Один из сценаристов сериала Райан Литтл сообщил, что хронометраж второго сезона составил всего 15 минут. Первый сезон длился 16 минут, поэтому если информация верна, то второй сезон поставил своеобразный рекорд и станет самым коротким проектом Marvel Studios.

Второй сезон сериала продолжит историю малыша Грута и расскажет о его новых небольших приключениях.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.