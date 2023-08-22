Стала известна дата выхода сериала "Крутая перемена"

"Есть такая присказка "Стоит только расхотеть", и на примере Андрея, своего героя в "Крутой перемене", я в очередной раз убедился в мудрости этих слов. Он так гонится за результатом, что разрушает больше, чем создает. Он настолько одержим своим "хочу", что не успевает спросить себя, а правда ли это ему "надо"? Как сказал мне один мудрый человек - "отстань от себя и отстань от других". Казалось бы, что тогда делать? Балансировать, просто чувствовать, идти за своими ощущениями, за процессом и быть собой. И тогда происходят чудеса. Это точно то, что мне пришло во время работы над проектом".