Стала известна дата выхода сериала "Крутая перемена"
В самом начале учебного года онлайн-кинотеатр START покажет новый сериал Карена Оганесяна "Крутая перемена".
Для режиссера "Кошки" и "Игры на выживание" новый проект станет первым комедийным сериалом. Также впервые в актерском дуэте встретятся Никита Ефремов и Ольга Медынич, для которых специально прописывали их роли.
Сериал рассказывает об учителе литературы, который днем учит подростков в школе, а вечером преподает заключенным.
Прототипом главного героя стал реальный учитель литературы - его дневниками о работе в колонии вдохновлялись авторы "Крутой перемены" и он же консультировал создателей проекта о быте в исправительном учреждении.
По сюжету Андрей (Никита Ефремов) пошел наперекор семейной традиции и, бросив карьеру учителя, уехал в Москву. Бизнес прогорел, и теперь единственный способ поправить дела - продать провинциальный фамильный дом, в котором, по слухам, бывал сам Пушкин.
Но есть проблема: для сделки нужно разрешение отца (Игорь Черневич), а тот отбывает срок в колонии и винит в этом именно сына. Чтобы наладить отношения, Андрей идет на хитрость и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии.
Никита Ефремов делится выводами, которые ему удалось вынести из истории лично для себя:
"Есть такая присказка "Стоит только расхотеть", и на примере Андрея, своего героя в "Крутой перемене", я в очередной раз убедился в мудрости этих слов. Он так гонится за результатом, что разрушает больше, чем создает. Он настолько одержим своим "хочу", что не успевает спросить себя, а правда ли это ему "надо"? Как сказал мне один мудрый человек - "отстань от себя и отстань от других". Казалось бы, что тогда делать? Балансировать, просто чувствовать, идти за своими ощущениями, за процессом и быть собой. И тогда происходят чудеса. Это точно то, что мне пришло во время работы над проектом".
Главной проблемой для героини Ольги Медынич становятся неуверенность в собственных силах и травмы юности, с которыми она будет бороться от серии к серии.
"История моей героини - это в каком-то смысле история про поиск себя, про синдром самозванца или синдром хорошей девочки одновременно. Она хоть и взрослая женщина, у которой есть взрослая дочь, внутренние детские комплексы не дают ей покоя, - рассказывает Ольга Медынич. - Приезд героя Никиты Ефремова должен помочь ей разобраться со своим прошлым и своей неуверенностью".
В каждой серии проблемы героев будут переплетаться с сюжетами из русской классики: "Горе от ума", "Отцы и дети", "Вишневый сад" и другие.
Рассказывает режиссер Карен Оганесян: "Наш сериал оригинален и уникален тем, что в каждой серии Андрей, персонаж Никиты Ефремова, обращается к одному из произведений, разбирая мотивы и взаимоотношения известных всем героев классической литературы. Но через этих героев раскрывается и характер самого Андрея, мотивы его поступков, решений. Будет замечательно, если наша картина не только напомнит зрителям о классике русской литературы и покажет актуальность поднимаемых в ней тем, но и подарит теплые эмоции, погрузит в ностальгию по школе, родному городу, первой школьной любви. И этот невероятный ностальгический коктейль оставит улыбку на душе после просмотра. А совсем будет классно, если вместе с этим зритель задумается и вспомнит о том, какая "крутая перемена" случилась в его жизни благодаря учителю".
Съемки сериала проходили в Нижегородской области - в городе Арзамас. Там же авторы проекта нашли настоящую колонию, кинематографичную и подошедшую для съемок.
За производство отвечает кинокомпания "Карго" при поддержке Института развития интернета.