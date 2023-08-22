У каких героев популярных сериалов можно заподозрить ОКР

У людей с тревожными чертами и склонностью к застреванию на каких-то переживаниях может быть обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). О том, у каких персонажей известных сериалов можно заподозрить данный недуг, kp.ru рассказал доктор медицинских наук, психиатр Андрей Шмилович.

© Кадр из сериала "Друзья"

"Навязчивости бывают разные. Это мысли, образы, страхи, идеи (их и называют обсессии), или повторяющиеся навязчивые действия (компульсии)", - пояснил эксперт.

Так, главный герой сериала "Теория Большого взрыва" Шелдон Ли Купер всегда старается соблюдать порядок в доме и сидит только на определенном месте, обратил внимание психиатр. Кроме того, он ежедневно выбирает еду из определенного ресторана, а также боится микробов.

Еще один персонаж - Моника Геллер из сериала "Друзья". Ей также важно, чтобы все вещи в квартире находились на своих местах, а еще - она чрезмерно заботится о чистоте.

Симптомы ОКР проявляются и у главного героя сериала "Детектив Монк", который чистит зубы 12 раз в день и пользуется зубной нитью каждые 90 минут.