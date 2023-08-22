У каких героев популярных сериалов можно заподозрить ОКР
У людей с тревожными чертами и склонностью к застреванию на каких-то переживаниях может быть обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). О том, у каких персонажей известных сериалов можно заподозрить данный недуг, kp.ru рассказал доктор медицинских наук, психиатр Андрей Шмилович.
"Навязчивости бывают разные. Это мысли, образы, страхи, идеи (их и называют обсессии), или повторяющиеся навязчивые действия (компульсии)", - пояснил эксперт.
Так, главный герой сериала "Теория Большого взрыва" Шелдон Ли Купер всегда старается соблюдать порядок в доме и сидит только на определенном месте, обратил внимание психиатр. Кроме того, он ежедневно выбирает еду из определенного ресторана, а также боится микробов.
Еще один персонаж - Моника Геллер из сериала "Друзья". Ей также важно, чтобы все вещи в квартире находились на своих местах, а еще - она чрезмерно заботится о чистоте.
Симптомы ОКР проявляются и у главного героя сериала "Детектив Монк", который чистит зубы 12 раз в день и пользуется зубной нитью каждые 90 минут.
Шмилович добавил, что заболевание зачастую возникает у людей в подростковом возрасте. Если ОКР начинает проявляться сильнее, оно может доставлять неудобства как самому больному, так и его окружению.